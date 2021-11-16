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Çalışma var mı, yok mu? AK Parti, EYT'de yaşanan kafa karışıklığına son noktayı koydu

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir