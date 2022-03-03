Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

03.03.2022 09:33
Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içme düzeneği ele geçirdi.

Otomobilde bulunan C.E. H.E.K. ve E.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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