Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içme düzeneği ele geçirdi.
Otomobilde bulunan C.E. H.E.K. ve E.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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