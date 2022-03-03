Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

03.03.2022 10:41
Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada 2 kilo 800 gram eroin, 2 bin 800 uyuşturucu hap, 352 gram bonzai, 120 kök Hint keneviri, 420 gram skunk, av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı Son dakika! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:28 Toplu mezarlar Rus askerinin cansız bedeni ile doluyor!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:47:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement