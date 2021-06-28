Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine polis tarafından durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Köseilyas Mahallesi'nde durdurulan 2 otomobilde yaptığı aramada, 15 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Otomobillerde bulunan A.G, M.T, A.S. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika