Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

11.04.2022 15:47
Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma sonrası ilçe merkezinde 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Malkara Adliyesi'ne sevk edilen 6 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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