Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

28.04.2022 13:14
Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

Son dakika haberi... Tekirdağ il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi tutuklandı.

Tekirdağ il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Tekirdağ il genelinde düzenlenen operasyonlarda, 625,39 gram eroin, 3 bin 977 adet extacy-sentetik hap, 251,3 gram fişek metamfetamin, 3 kilo 86 gram bonzai, 5 bin 686 gram esrar-skunk, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 3 adet av tüfeği (11) fişek, 3 tabanca (54) fişek ve 27 bin 840 TL para ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda toplamda 23 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son olarak Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesinde uyuşturucu madde imalatı yaptığı değerlendirilen E.K. R.K. ve A.C.K. isimli şahısların ikametine gerçekleştirilen operasyon neticesinde, saksılar içerisinde yetiştirilen kenevir bitkileri, kurutulmaya bırakılmış 50 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan 2 adet alüminyum alaşımlı çadır, 2 adet Led ısıtıcı, 1 adet vantilatör, 3 adet havalandırma motoru, 2 adet havalandırma filtresi, 2 adet 250 Watt ampul, 1 adet lamba yansıtıcı, 9 adet sıvı gübre, 1 adet elektrik zamanlayıcı, çadır kurulumunda kullanılan profil demirler, 1 adet makas, 1 adet öğütücü, çok sayıda kilitli şeffaf poşet, 1 adet PH metre, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 355 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan suça sürüklenen çocuk A.C.K. isimli şahıs Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, E.K. ve R.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama
Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama
Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama
Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

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Türk Lirası, Uyuşturucu, Tekirdağ, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama - Son Dakika


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