Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları 3 kişinin üst aramasında, 130 paket eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.M, M.G. ve A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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