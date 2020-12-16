Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kapaklı ilçesinde çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, U.A, E.Y, Y.Ç. ve H.K'yı gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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