Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Kapaklı ilçesinde çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, U.A, E.Y, Y.Ç. ve H.K'yı gözaltına aldı.

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