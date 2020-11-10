Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen kamyonun içerisindeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyfi Karabiçek yönetimindeki 07 BUN 82 plakalı kamyon Danişment Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Karabiçek ile kamyonda bulunan Babamurat Kadirov ve Murat Türkmen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Tekirdağ'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika