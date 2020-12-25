Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

25.12.2020 19:59

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda biri yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda biri yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Önceden tespit edilen 3 adrese düzenlenen baskında, 795,5 gram sentetik esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünelen 1960 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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