Son dakika haber! Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haber! Tekirdağ'dan kısa kısa

Bir son dakika haberine göre Çorlu Belediyesi, Bitkisel Üretim Merkezi'nde Haziran ayında ekimi gerçekleştirilen fasulyeler hasat edildi.

Son dakika haber! Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediyesi, Bitkisel Üretim Merkezi'nde Haziran ayında ekimi gerçekleştirilen fasulyeler hasat edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Sarılar Mahallesinde yer alan merkezde üretilen fasulyelerin aşevinde hazırlanacak yemeklerde kullanılacağını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Sarıkurt, 40 dönümlük alanda çim ekimi yapılan Çorlu Belediyesi Bitkisel Üretim Merkezi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından nisan ayında nohut ekimiyle başlayan üretim süreci fasulye ekimiyle devam ettiğini kaydetti.

Ağustos ayında nohut hasadı gerçekleştirilirken, aradan geçen iki ayın sonunda da fasulye hasadı yapıldığını ifade eden Sarıkurt,, "Yakın dönemde belediye meclisimizce Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu oluşturmuştuk. Buradaki amaçlarımızdan bir tanesi de sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda bir tarım kenti olan Çorlu'da tarıma yönelik projeler ve gelecek vizyonu oluşturma gayesiydi. Bu kapsamda komisyonumuz ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün değerlendirmeleri doğrultusunda Sarılar Barajı'nın hemen yanında hem çim üretimi yaptık hem de yakın dönemde nohut yetiştirdik. Bugün de fasulye hasadı için bir aradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ergene'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hijyen denetimi, sosyal mesafe ve maske konusunda denetimler yapılırken vatandaşlara ve esnafa bilgilendirme de yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ergene ilçesinde denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ilçe esnafları ve vatandaşların ziyaret edilerek alınan tedbirler hakkında bilgiler verildiğini belirten Başkan Yüksel, denetimler sırasında gerekli uyarıların da yapıldığını kaydetti.

Çorlu Belediyesi temizlik ve budama çalışmaları devam ediyor

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde temizlik ve budama çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, konuyla ilgili açıklamasında, rutin çalışmaların yanı sıra hazırladıkları proje kapsamında her hafta iki mahallede genel temizlik çalışması yapacaklarını belirterek, üçüncü çalışmanın Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha önce Havuzlar ve Cumhuriyet Mahallelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında Esentepe Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda eskiyen çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirildiğini ifade eden Çetin, geniş çaplı temizlik yapılan bölgeden 8 kamyon ağaç dalı, kurumuş ot, moloz yığını ve çöp toplandığını belirterek ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaldırım ve yol kenarlarında bulunan ağaçlarda budama yapıldığını katardı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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