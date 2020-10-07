Son dakika haber | Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haber | Tekirdağ'dan kısa kısa

07.10.2020 13:15
Son dakika haber | Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Son dakika habere göre Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Rektör Şahin'e ziyaret

Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar ve dernek üyesi Zafer Küçük, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversitesinin başarılı çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Pınar, yapılan bilimsel faaliyetlerin ülkenin kalkınması için önemli olduğunu belirtti.

Rektör Şahin de ziyaretleri için Pınar'a teşekkür ederek, üniversiteyi her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını dile getirdi.

Ziyaret sonunda Pınar, Rektör Şahin'e günün anısına Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin simgesi haline gelen kıspet maketi hediye etti.

Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle sağlık kuruluşları ve sosyal etkileşimin yoğunlaştığı kamusal alanlarda, salgının yayılma hızının önüne geçiliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet hastaneleri girişlerinde ve açık alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlaması ile okul bahçelerinde de dezenfeksiyon işlemlerine başlandı.

Özellikle okul bahçelerinde çocuklarını bekleyen velilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ilkokullarda çalışmalara ağırlık veriliyor.

Ayrıca, salgın açısından en büyük risk grubunda bulunan yaşlı vatandaşların yaşadığı Zübeyde Hanım Huzurevinin açık alanları ve giriş çıkışlarında da arındırma işlemi gerçekleştirilerek virüsün bulaşma ihtimalinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Hayrabolu, İtfaiye, Rektör, Anız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Fenerbahçe, Perotti ile maç başı ücrete dayalı anlaştı İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz         
12:28
İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu İBB binasına protesto için giden minibüsçüleri polis ekipleri durdurdu         
11:57
Rusya seyir füzesi fırlattı! Putin gövde gösterisini Rusya seyir füzesi fırlattı! Putin gövde gösterisini "Büyük bir olay" sözleriyle yorumladı         
11:22
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
Dert dinlemekten bıkan kadın esnaf, dükkanına 'Dert tarifesi' astı Dert dinlemekten bıkan kadın esnaf, dükkanına 'Dert tarifesi' astı         
10:54
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış         
09:57
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Pınar Altuğ, kötü eleştirilere tepki gösterdi: Edepsiz yorumlara tahammülüm yok Pınar Altuğ, kötü eleştirilere tepki gösterdi: Edepsiz yorumlara tahammülüm yok         
08:32
Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı         
07:56
MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 13:30:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei