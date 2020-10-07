Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Rektör Şahin'e ziyaret

Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar ve dernek üyesi Zafer Küçük, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversitesinin başarılı çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Pınar, yapılan bilimsel faaliyetlerin ülkenin kalkınması için önemli olduğunu belirtti.

Rektör Şahin de ziyaretleri için Pınar'a teşekkür ederek, üniversiteyi her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını dile getirdi.

Ziyaret sonunda Pınar, Rektör Şahin'e günün anısına Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin simgesi haline gelen kıspet maketi hediye etti.

Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle sağlık kuruluşları ve sosyal etkileşimin yoğunlaştığı kamusal alanlarda, salgının yayılma hızının önüne geçiliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet hastaneleri girişlerinde ve açık alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlaması ile okul bahçelerinde de dezenfeksiyon işlemlerine başlandı.

Özellikle okul bahçelerinde çocuklarını bekleyen velilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ilkokullarda çalışmalara ağırlık veriliyor.

Ayrıca, salgın açısından en büyük risk grubunda bulunan yaşlı vatandaşların yaşadığı Zübeyde Hanım Huzurevinin açık alanları ve giriş çıkışlarında da arındırma işlemi gerçekleştirilerek virüsün bulaşma ihtimalinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.