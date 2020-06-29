Son dakika haber | Tekirdağ Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleri - Son Dakika

Son dakika haber | Tekirdağ Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleri

Son dakika güncel haberi... Tekirdağ Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleriTEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Kırkkepenekli Göleti'nden henüz belirlenemeyen nedenle çok sayıda balık ölümleri yaşandı.

Tekirdağ Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleri

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TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Kırkkepenekli Göleti'nden henüz belirlenemeyen nedenle çok sayıda balık ölümleri yaşandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ölü balık ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı.

Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde bulunan mahalle ile aynı adı taşıyan gölette çok sayıda balık ölümleri yaşandı. Göletin kıyısına vurmuş balık ölülerini görenlerin haber vermesi üzerine Kırkkepenek Mahallesi muhtarı Murat Olçar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölette inceleme yaparak, ölü ve balıklar ve sudan numuneler alarak incelenmeye gönderdi.

Muhtar Murat Olçar, yaşanan olayın katliam olduğunu belirterek, sorumların bulunması istedi. Kolçar, "Gelen bir ihbar telefonu ile buraya geldim. Baraja baktığımda balık ölümleri var. Gerekli mercilere bildirim yaptım. Bu bir katliam. Bunun sorumlularının bulunması lazım. Gölette aynalı sazan, testere, turna, kızılkanat balıkları bulunmaktadır. Hayvan sulama göletimiz burası. Köyümüzün hayvanları buradan sulanıyor aynı zamanda mesire alanımız. Buraya gelen aileler hem balık tutuyor hem de piknik yapıyorlar. Ama gördüğünüz gibi her tarafta ölü balıklar var. Bunun sorumluları bulunsun" diye konuştu.

Kırkkepenekli Mera Yönetim Başkanı Yalçın Keleş, balıkların ölümün ürkütücü olduğunu belirterek, "Bu manzarayı gördük şok olduk. 70'li yıllarda yapılmış bizim hayvan sulama göletimiz. Ayrıca dışarıdan buraya piknik yapmaya geliyorlar, mesire alanımız var. Biz bu görüntüden çok hoşnut değiliz. Burada hayvanlarımızı su içiyor. Artık içer mi içmez mi onu da bilemiyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkililer numune alıp gerekli işlemleri yapacaklardır" dedi.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tekirdağ Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleri - Son Dakika

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