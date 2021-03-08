TEKİRDAĞ Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

TEKİRDAĞ Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
08.03.2021 14:14
Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttıTEKİRDAĞ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde narkotik polis ekipleri, kadınlara karanfil ve uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirici broşür dağıttı.
Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
TEKİRDAĞ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde narkotik polis ekipleri, kadınlara karanfil ve uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirici broşür dağıttı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara üzerlerinde uyuşturucuyla mücadelede ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirici broşürlerin bulunduğu karanfiller dağıttı. Kadınlar, bu özel günde polis ekiplerinden karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
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