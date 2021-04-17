Son dakika haber | TEKİRDAĞ VALİ YILDIRIM TEKİRDAĞ'DA HASTANELERDE YATAK SIKINTISI YOK - Son Dakika

Son dakika haber | TEKİRDAĞ VALİ YILDIRIM TEKİRDAĞ'DA HASTANELERDE YATAK SIKINTISI YOK

17.04.2021 18:31

Son dakika gündem haberi: Vali Yıldırım: Tekirdağ'da hastanelerde yatak sıkıntısı yokTEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, denetim noktasında, şehirler arası seyahat kısıtlamasına yönelik denetimlere katıldı.

Vali Yıldırım: Tekirdağ'da hastanelerde yatak sıkıntısı yok

TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, denetim noktasında, şehirler arası seyahat kısıtlamasına yönelik denetimlere katıldı. Hastanelerin yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin açıklama yapan Vali Yıldırım, "Gerek yoğun bakım yataklarında gerekse normal yataklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Tekirdağ- İstanbul il sınırında, polis ve jandarma denetim noktalarında, şehirler arası seyahat kısıtlamasını ihlal eden kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetime, Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç katıldı. Araçları durdurup, sürücülere nereye gittiklerini ve izin belgelerinin olup olmadığını soran Vali Yıldırım, vatandaşın genel olarak kurallara uyduklarını gördüklerini söyledi.

'VATANDAŞLARIMIZ KISITLAMALARA UYUYOR'

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, denetim sonrası yaptığı açıklamada, 'Pandemi süresi boyunca bu denetimlerimiz devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, geçen hafta pandemi tedbirlerini açıkladı. Tabi tedbirler biraz daha ağırlaştırıldı bu tedbirler. Vaka sayıları son zamanda yükseldi. Bu sebeple özellikle şehir giriş ve çıkışları kontrol ettiriyoruz. Burada da İstanbul ile bir giriş çıkışımız söz konusu. Tam İstanbul sınırındayız. Biz Tekirdağ'a girişleri kontrol ediyoruz. İstanbul ekiplerimizde İstanbul'a girişleri kontrol ediyorlar. Çok fazla bir aykırılık görmüyoruz. Bizzat ben de araç içerisindeki sürücüleri ve diğer yolcuların evraklarını kontrol ettim. Arkadaşlara sorduk. Bir iki tane aracı geri göndermişler, onun dışında aykırılığa onlarda rastlamamışlar. Demek ki vatandaşlarımız bu kısıtlamalara uyuyorlar. Bu tabi ki sadece görevlilerin çalışmasıyla indirilebilecek sayılar değil. Vatandaşlarımızda kurallara uyarsa şehrimizde, ülkemizde hatta dünyada vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum' dedi.

'ÇOK KIRMIZI DURUMDAYIZ'

Vali Yıldırım, kentte son dönemde koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiğini hatırlatarak, '100 bin kişiye düşen vaka sayısı 200'ün üzerinde. Biz de çok kırmızı durumdayız. Onun için vaka sayılarına bakmadan arkadaşlarımızın tamamı kendi tedbirlerini almalılar. Öncellikle kendi sağlıkları için bunu yapmalılar. Yani 'vakalar yükselmiş tedbir alayım' diye değil, her zaman tedbirli olunmalı. Aslına bakarsanız 3 tane tedbir. Maske, mesafe ve hijyen. Yani bunlara riayet ettiğimiz takdirde ben vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum?

HASTANELERDE YATAK SIKINTISI YOK

Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranıyla ilgili de konuşan Vali Yıldırım, 'Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Bunu özellikle ve açıklıkla söyleyebilirim. Gerek yoğun bakım yataklarında gerekse normal yataklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama bu herhangi bir şey yokmuş gibi tedbirleri bırakalım anlamına gelmez. Tedbirleri her halükarda almalıyız. Önemli olan hastaneye düşmemektir. Önemli olan bu virüsü kapmamaktır. Tabi ki bu virüs yaşamaya devam ederse, yayılmaya devam edecek anlamına da geliyor' diye konuştu.

Saray ilçesindeki Tekirdağ- Kırklareli sınırında da polisin şehirler arası seyahat kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | TEKİRDAĞ VALİ YILDIRIM TEKİRDAĞ'DA HASTANELERDE YATAK SIKINTISI YOK
Son dakika haber | TEKİRDAĞ VALİ YILDIRIM TEKİRDAĞ'DA HASTANELERDE YATAK SIKINTISI YOK
Son dakika haber | TEKİRDAĞ VALİ YILDIRIM TEKİRDAĞ'DA HASTANELERDE YATAK SIKINTISI YOK
Son dakika haber | TEKİRDAĞ VALİ YILDIRIM TEKİRDAĞ'DA HASTANELERDE YATAK SIKINTISI YOK

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TEKİRDAĞ VALİ YILDIRIM TEKİRDAĞ'DA HASTANELERDE YATAK SIKINTISI YOK - Son Dakika


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