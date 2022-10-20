Son dakika haberleri... Tekman'da ot yangını

Tekman'da ot yangını

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde mezrada çıkan yangınlar yüzlerce ton ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Tekman ilçesine bağlı Koçyayla mahallesi Oymataş mezrasında gece yarısı ot balyalarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ot yangınına Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. 112'den alınan ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ile beraber Tekman Belediyesi İtfaiye ve iş makinalarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetlerine ait iş makinaları ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına sabah saatlerine kadar devam edildi.

Ot sahibi Fevzi Kartal, yanan otu uzaktan seyretmekle yetindi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 365 metre rakımda bulunan mezraya ulaşmak ekiplerin bölgeye ulaşması zaman aldı. Yangın soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar devam etti.