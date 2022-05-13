Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada

13.05.2022 17:39
Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada

Son dakika gündem haberi: BURSA'da, hafif ticari araçla otomobil sürücüsünün tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, hafif ticari araçla otomobil sürücüsünün tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların ayırmaya çalıştığı kavgada, sürücüler birbirlerine tekme ve yumruklarla vurdu. Yoldan geçen sürücüler ve çevredekiler araya girip, tarafları ayırdı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada
Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada
Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada
Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada
Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada
Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada
Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada
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Otomobil, Tragger, Kayapa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası' kamerada - Son Dakika


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