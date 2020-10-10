Tekne kazasında ölen Nedim Aktaş'ın kuzeni: Yıllardan beri gurbette çok üzgünüm - Son Dakika

Tekne kazasında ölen Nedim Aktaş'ın kuzeni: Yıllardan beri gurbette çok üzgünüm

10.10.2020 12:44
Tekne kazasında ölen Nedim Aktaş'ın kuzeni: Yıllardan beri gurbette çok üzgünüm, System.String[]

Fatih Samatya açıklarında alabora olan teknede hayatını kaybeden 2 kişiden biri olan Nedim Aktaş'ın cenazesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Fatih Samatya açıklarında alabora olan teknede hayatını kaybeden 2 kişiden biri olan Nedim Aktaş'ın cenazesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Cenazeyi tespit etmek için gelen kuzeni Gökhan Aktaş, "2 yıl önce de ablasını kaybetmişti kanserden. Yıllardan beri gurbette. Çok üzgünüm" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Nedim Aktaş Ordu Fatsa'da yıllardır balıkçılık yapıyor. Balık sezonunda İstanbul'a ve başka şehirlere de giderek geçimini sağlayan Aktaş, bu sabah Samatya açıklarında teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Ailesi Ordu Fatsa'da yaşayan Nedim Aktaş'ın cenazesi işlemler için İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Cenazeyi almaya gelen kuzeni Gökhan Aktaş Aktaş, "Gurbetçi, gariban bir adamdı. Abisi de yurt dışında balıkçılık yapıyor. Ablasını da kanserden kaybetmişti. Ben yıllardır görmüyordum. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu.


Tekne kazasında ölen Nedim Aktaş'ın kuzeni: Yıllardan beri gurbette çok üzgünüm
Tekne kazasında ölen Nedim Aktaş'ın kuzeni: Yıllardan beri gurbette çok üzgünüm
Tekne kazasında ölen Nedim Aktaş'ın kuzeni: Yıllardan beri gurbette çok üzgünüm

Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Samatya, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekne kazasında ölen Nedim Aktaş'ın kuzeni: Yıllardan beri gurbette çok üzgünüm - Son Dakika

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