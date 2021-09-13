TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması", Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği 6. Uluslararası İHA Yarışması'nda 144 takım, 2. Liseler Arası İHA Yarışması'nda 120 takım, 1. Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nda ise 60 takım mücadele ediyor.

Yunuseli Havaalanı'nda 3 kategoride yarışan ekipler, hünerlerini sergiliyor. Çekişmeli geçen ve çeşitli görevler üzerinden yapılan yarışmalar 18 Eylül'de tamamlanacak.

Dereceye giren takımlar, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST etkinliklerinde ödüllerini alacak.

Ayrıca, en fazla yerli ürün ve yazılım kullanan takımlara da "Yerlilik Ödülü" verilecek.