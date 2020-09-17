Son dakika haber... Teknopark İstanbul'da pandeminin etkilerini azaltan girişimler yatırımcılarla buluştu - Son Dakika

Son dakika haber... Teknopark İstanbul'da pandeminin etkilerini azaltan girişimler yatırımcılarla buluştu

Son dakika ekonomi haberi... Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ın yürütücüsü olduğu İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20" 8 haftalık yoğun bir tempodan sonra demo day etkinliği ile sonlandı.

Son dakika haber... Teknopark İstanbul'da pandeminin etkilerini azaltan girişimler yatırımcılarla buluştu, System.String[]

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ın yürütücüsü olduğu İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20" 8 haftalık yoğun bir tempodan sonra demo day etkinliği ile sonlandı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 10 girişimin yer aldığı etkinlikte girişimcilerin evde yaşamı iyileştiren, uzaktan çalışmaya katkı sağlayan, lojistik/erişim problemlerine çözüm bulan ve sosyal hayata katkı sağlayan projeleri yatırımcılara, sektör temsilcilerine ve kurumsal şirketlere tanıtıldı.

İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katıldığı etkinlik startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal moderasyonunda düzenlendi. Etkinlikte Diffusion Capital Partners Kurucu Ortağı Fırat Özpınar ve Boğaziçi Partners'tan Kenan Çolpan jüri olarak yer aldı.

Dijital hızlandırma ve danışmanlık programı Rejenerasyon-20'yi tamamlayan girişimlerden Cloudpeer, İmza.io'nun elektronik imza tabanlı süreç, yenilikçi dijital kanal ve doküman yönetimi platformu olarak dikkati çekiyor.

Proje, kamu ve özel sektörün, elektronik imza tabanlı dijital kanal, süreç ve ve doküman yönetimini etkin ve verimli şekilde yürütebilmesi için bulut tabanlı bir platform çözümü oluşturmak üzerine geliştiriliyor. Prototipi Mart 2020'de tamamlanan programın ilk ticari sürümünün eylül ayı sonunda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Dunya 360 ise sanal gerçeklik teknolojisi ile emlak gezintileri yapmaya imkan tanıyan uygulama ile mobil telefonlarla 360 derece fotoğraf çekip sanal tur oluşturulabiliyor.

Sanal fuar ve video sergi platformu sunan Exhibin'de organizatörler canlı fuar düzenleyebiliyor ve katılımcılar, online fuarları listeleyerek bir fuarda ihtiyaç duydukları tüm faaliyetleri dijital ortamda gerçekleştirebiliyor. Ziyaretçiler stantları canlı yayında online olarak gezerken katılımcıların broşürlerini inceleyebiliyor. Platform; kartvizit takası, canlı yayında soru sorma, numune siparişi, birebir görüşme ve 3D model inceleme gibi özelliklere imkan tanıyor.

FlexyTime ise uzaktan verimli çalışmaya imkan sağlayan otomatik zaman takip, verimlilik ölçüm ve raporlama programı. FlexyTime ile çalışma ekiplerinin zamanlarını hangi işlerde harcadığı otomatik raporlarla tespit edilebiliyor. Bu sayede evden veya uzaktan verimli çalışma sağlanıyor. FlexyTime ne kadar verimli ve hangi saatler arasında çalıştığınızı otomatik raporluyor. Güçlü raporlama ve basit kullanımı ile üretkenlik artışı sağlanıyor.

MobilMed hastaların EKG ölçümlerini doktorları ile paylaşıyor

Diğer bir girişim FluAI da üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarına sahip bireylere boğaz görüntüsü ve şikayetleri üzerinden AI destekli kişisel analiz ve öneriler veriyor. FluAI, boğaz fotoğrafı ve semptom bilgileri üzerinden hastalara analiz ve sağlık önerileri ve evde yönetip/yönetemeyecekleri hakkında karar desteği sağlayan bir mobil uygulama olarak dikkati çekiyor.

Bağlantı sorunlarına karşı dayanıklı video konferans tabanlı uzaktan teftiş ve yardım sistemi olan Marinspector, otomatik raporlama, güvenli iletişim, kanıta dayalı teftiş gibi anahtar özellikler içeriyor. İnternet bağlantısının zayıf olduğu ortamlarda uzaktan tesis gibi varlıkların teftişini, kontrolünü sağlayan bir uygulama olan Marinspector düzenli denetlenmesi gereken ticari varlıkların denetlenmesi ve denetleme öncesi kontrollerinin yapılmasında ortaya çıkan bağlantı sorunlarındaki aksaklıkları çözüyor.

Kalp rahatsızlığı olan hastaların evden EKG ölçümlerini doktorları ile paylaşmalarına imkan veren MobilMed; kalp hastalarının hastanelere gidip uzun kuyruklarda Holter sırası bekleme süreçlerini ortadan kaldırıyor.

B2B sınırötesi ticaret yapanların ve yapmak isteyenlerin birbirleriyle eşleşip, doğrudan ve hızlı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan mobil uygulama Nworkee ile, mobil uygulamada profil oluşturan ya da sosyal ağlardaki hesaplarıyla (linkedin vb.) sisteme kaydolan kullanıcılar kendisiyle aynı sektörde/ürün grubunda alım-satım yapan insanlarla iletişime geçme ve bir iş ağı oluşturma imkanına sahip oluyor.

Smart Meet ise canlı yayın ve online toplantı servisleri ile kurumların dijitalleşmesine yardımcı olacak yeni nesil görüntülü iletişim çözümlerini bulut marketlerde sunuyor. Kurumların kendi sunucularında veya kullandıkları bulut hesaplar üzerine kurulabilen, lisanslama yöntemi ile çalışan B2B yeni nesil görüntülü iletişim çözümleri sunan Smart Meet katılımcı veya yayıncı sınırı bulunmadan kullanılabiliyor.

Xena Vision da computer vision alanı özelinde kameralardan insan tespiti, insan aktivite tespiti, acil durum tespiti yapmak üzere geliştirilen teknoloji olarak dikkati çekiyor.

Gİrişimcilik, Bilal Topçu, İstanbul, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Teknopark İstanbul'da pandeminin etkilerini azaltan girişimler yatırımcılarla buluştu - Son Dakika Ekonomi

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