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Son dakika haber... (TEKRAR) Minibüsün çarptığı küçük kız metrelerce havaya savrulup yere düştü: Feci kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... (TEKRAR) Minibüsün çarptığı küçük kız metrelerce havaya savrulup yere düştü: Feci kaza kamerada

10.07.2021 00:58
Son dakika haber... (TEKRAR) Minibüsün çarptığı küçük kız metrelerce havaya savrulup yere düştü: Feci kaza kamerada, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul Eyüpsultan'da yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, minibüsün çarpması sonucu metrelerce havaya savrularak yere düştü.

İstanbul Eyüpsultan'da yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, minibüsün çarpması sonucu metrelerce havaya savrularak yere düştü. Talihsiz kız çocuğunun hayatını kaybettiği feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Feshane önünde bulunan Yavedut Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Buse Pervin (14) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki minibüsü görmedi. Hızla gelen minibüs sürücüsü de yola çıkan kızı fark etmeyerek aracıyla çarptı. Buse Pervin çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanarak yere düştü.

Ağır yaralı çocuğa çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Pervin'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Buse Pervin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Talihsiz kız çocuğu Eyüp Sultan Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Vuran kişiyi de bayağı bir darp ettiler"

Çarpma sesini duyar duymaz yardıma koştuğunu söyleyen Ubeydullah Aktaş, "Arkadaşlarla oturuyorduk. Ani bir ses duyduk. Çarpmanın etkisiyle o sesi hissedebildik. Azami hızı geçmişti. O kesindi. Karşıdan karşıya geçmek isterken çarpmış. 11-12 yaşlarındaydı. Ambulans gelene kadar trafik felç oldu. Hastaneye varamadan hayatını kaybetmiş diye duyduk. Biz gittiğimizde her yer kan revan içindeydi. Vuran kişiyi de bayağı bir darp ettiler" diye konuştu.

"Çocuk çok kötü bir durumdaydı"

Olayı anını anlatan Durmuş Akyol, "Transit tarzında bir araç yüksek hızla geliyormuş. Çocuk da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada vurmuş. Vurduktan sonra çocuğu kaldırıma sürüklemiş. Çocuk çok kötü bir durumdaydı. Kan kaybediyordu. Acil bir şekilde 112'yi aradık. Ambulansın gelmesi çok uzun sürdü. O sırada vatandaşlarımız kalp masajı yapmaya başladılar. Çocuk çok kaybediyordu. Ambulans bir şekilde girdi. Vatandaşlar da yardımcı oldu" dedi.

"Kanı daha kurumamış"

Çocuğun 10-12 yaşlarında olduğunu söyleyen Akyol, "Her tarafından kan geliyordu. Bilincini kaybetmiş bir şekildeydi. İlk yardım bilen vatandaşlarımız yardım etmeye başladı. O sırada panik vardı. Ambulansı arayan arayanaydı. Çok fazla kan kaybettiği için insanlar bakamıyordu. Kanı hala orada duruyor. Kanı daha kurumamış. Bugün vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Eyüpsultan, İstanbul, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... (TEKRAR) Minibüsün çarptığı küçük kız metrelerce havaya savrulup yere düştü: Feci kaza kamerada - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... (TEKRAR) Minibüsün çarptığı küçük kız metrelerce havaya savrulup yere düştü: Feci kaza kamerada - Son Dakika
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