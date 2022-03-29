Son dakika haber! Tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Tekstil fabrikasında yangın

29.03.2022 18:27
Son dakika haber! Tekstil fabrikasında yangın

Bir son dakika haberine göre UŞAK (İHA) – Uşak'ta kentsel dönüşüm alanında yer alan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta kentsel dönüşüm alanında yer alan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yaralanan ve ölenin olmadığı yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; saat 16.00 sıralarında Uşak merkez Sarayaltı Mahallesi 6. Karaca Sokakta bulunan Yunus Yeşildağ'a ait tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Uşak Belediyesi İtfaiyesi'nin zamanında müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

İtfaiyenin şu anda soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - UŞAK

YORUMLAR
500
Yalova'da tek katlı ev yangında küle döndü Yalova'da tek katlı ev yangında küle döndü Son dakika haberi! Osmaniye'deki fabrika yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi! Osmaniye'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

geri dönüşüm, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:30:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement