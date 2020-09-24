Son dakika haber | Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosiklet patladı: 2 yaralı
Son dakika haberine göre Suriye'de Resulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.
Suriye'de Resulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.
Suriye'de Resulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Patlamada 2 sivil yaralanırken, bölgede büyük maddi hasar oluştu. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. - RESULAYN
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:53 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosiklet patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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