Son dakika haber! Telabyad'daki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 11 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 11 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binası yakınlarında terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirirken, 11 sivil de yaralandı. Yaralılar, sınırın Türkiye tarafından gönderilen ambulanslarla alınarak, ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi
(Mehmet Dikeç/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:22 Kaynak: İHA
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