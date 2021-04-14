Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir kişi, telefon dolandırıcılarına 23 bin lirasını kaptırdıktan sonra dolandırıldığını anlayınca polise şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan H.A'yı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, "zimmet operasyonu" üzerinde çalıştıklarını, H.A.'ya bu operasyonla bağlantısı olduğunu söyledi.

Cep telefonuna kısa mesajla gönderdikleri kodları isteyen telefon dolandırıcıları, telefon görüşmesiyle yönlendirdikleri H.A'ya Elektronik Fon Transferi (EFT) ve kredi kullanımı yaptırarak 23 bin lirayı hesaplarına aktardı.

Yaklaşık 3 saat süren telefon görüşmesinin ardından dolandırıldığını fark eden kişi, Abana Emniyet Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Abana Emniyet Amirliği, son günlerde çok sayıda kişinin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce dolandırıcılık maksadıyla arandığına işaret ederek, vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.