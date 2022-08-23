Olay, Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. çalıştığı iş yerinin önünde telefonunu şarja koydu. Dışarıya çıktığında telefonunun yerinde olmadığını gördü. Durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri telefonu çalan M.A.'nın (37) kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, M.A.'nın çaldığı telefonu açtırmak için Kemalpaşa Mahallesi'nde bir telefoncuya bıraktığını tespit etti. Çaldığı telefonu bıraktığı telefoncuya almaya gelen M.A. sivil ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Telefon hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.