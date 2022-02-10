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Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika

Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada

10.02.2022 12:25

Mersin'de konuştuğu sırada kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçan M.Ü.Ö., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi üzerinde konuştuğu sırada elindeki cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, görüntülerden olayın faili M.Ü.Ö.'yü tespit etti.

TELEFONLA BİRLİKTE YAKALANDI

M.Ü.Ö. çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaldırımda yürüyen genç kadının yanına yaklaşan şüpheli, bir anda telefonu alarak kaçıyor. Genç kadın ise yakalamak için arkasından koşuyor.

Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada
Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada
Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada
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Mezitli, Kapkaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika
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