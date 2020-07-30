Son dakika haber! Televizyon içinde uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta televizyon içinde uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışırken gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta televizyon içinde uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışırken gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisi il girişinde gerçekleştirdiği operasyonda bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği "Alfi"nin de desteğiyle yapılan aramada, LCD televizyon içine gizlenmiş 200 gram sentetik uluşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Ç. (46), O.A. (22) ve S.K. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Ç. ve O.A, tutuklandı, S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:33

Kaynak: AA

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