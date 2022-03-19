Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI (2)

19.03.2022 10:29
Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI (2)

Son dakika gündem haberine göre TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik saat 10.30 sıralarında açıldı.

YORUMLAR
500
TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Zincirleme Trafik Kazası, TEM Otoyolu, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI (2) - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini kaydetti! İşte o görüşme
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | TEM'DE KAR KAZASI: YOL TRAFİĞE KAPANDI (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement