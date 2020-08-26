Son dakika haber: TEM'de tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: TEM'de tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberi... TEM otoyolu Silivri girişinde tır ile kamyonun karıştığı kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haber: TEM'de tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

TEM otoyolu Silivri girişinde tır ile kamyonun karıştığı kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle trafik İstanbul istikametinde geçici olarak kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Silivri Cezaevi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özer Kara (38) yönetimindeki 34 RT 1126 plakalı tır, Çerkezköy'den Silivri istikametine seyir halindeyken, aynı yönde seyir halindeki Şahin Ş. yönetimindeki 35 NKV 94 plakalı bitkisel yağ tankerine arkadan çarptı. Kaza sonrası tırın çekicisi hurda yığınına döndü. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Özer Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle yola akan yağların temizlenmesinin ardından geçici olarak kapanan yol tekrar araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

TEM Otoyolu, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 20:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TEM'de tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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