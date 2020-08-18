Son dakika haber: TEM'i kilitleyen kamyonet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde lastiği patlayan kamyonet, yol kenarındaki direğe çarpıp yola devrildi. Kamyonet sürücüsü yaralanırken kasadaki demir çubuklar ve kum yola devrildi. Kamyonetin başka bir aracın üzerine devrilmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu.

Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kamyonetle seyir halinde olan O.Ü., kamyonetin lastiğinin bir anda patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet önce yol kenarındaki direğe çarptı, ardından yola devrildi. Kamyonetin kasası ile gövdesi kazanın etkisiyle birbirinden ayrıldı. Kamyonet sürücüsü O.Ü. yaralanırken kasadaki demir çubuklar ve kumlar yola devrildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya tanık olan başka bir sürücü, "Arka lastiği patlamış, emniyet şeridine geçti. Yan yattı araba. Biz karşı taraftaydık" dedi.

Kazayı gören başka bir sürücü ise "Sağ şeritten geliyorduk baktık bir anda tekeri patladı. Sağ sol yaptı sonra bu tarafa yattı" diye konuştu.

(İHA)