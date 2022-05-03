Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda "makas" kazasında pikap takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda "makas" kazasında pikap takla attı: 4 yaralı

03.05.2022 00:58
Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda "makas" kazasında pikap takla attı: 4 yaralı

Son dakika haber... TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde makas attığı iddia edilen pikap sürücüsünün neden olduğu kazaya 4 araç karıştı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde makas attığı iddia edilen pikap sürücüsünün neden olduğu kazaya 4 araç karıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, makas atan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde otoyol üzerinde 34 RZ 5852 plakalı pikabıyla seyir halinde olan Bilal E., iddiaya göre "makas" attı. Kontrolden çıkan araç, önünde seyreden Sabri D. idaresindeki 34 CKB 245 plakalı araca çarptıktan sonra yol kenarındaki elektrik direğini devirerek takla attı. Bariyerlerin üzerine devrilen pikap yan yatarken, çarptığı araç iki araca daha vurarak durabildi. Kazada pikap sürücüsü Bilal E. ve diğer araçların sürücüleri Casim O., Sinan A. ve Sabri D. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Bilal E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, otoyolda ise trafik yoğunluğu meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

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TEM Otoyolu, Seyrantepe, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda 'makas' kazasında pikap takla attı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda "makas" kazasında pikap takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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