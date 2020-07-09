Son dakika haber | TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp... - Son Dakika
Son dakika haber | TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp...
Son dakika haberleri... TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı.
TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL
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9.07.2020 23:39:47. #1.13#
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