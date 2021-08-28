Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza - Son Dakika

Büyükçekmece mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, yoğun trafiğe girmek istemeyen bazı sürücüler ters yöne girdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önünde bulunan 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuyu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

TRAFİĞE GİRMEMEK İÇİN TERS YOLA GİRDİLER

Kaza nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, bazı sürücüler tehlikeli bir yönteme başvurdu. TEM Otoyolu'nda oluşan trafiğe girmek istemeyen sürücüler, Esenyurt mevkiinde araçlarını ters yöne sokarak yollarını değiştirmeye çalıştı. Sürücülerin tehlikeli yöntemi nedeniyle TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde de yoğunluk oluştu.

- İstanbul