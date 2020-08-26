Son dakika haber: TEM otoyolunda tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

TEM otoyolunda tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü
İSTANBUL - TEM otoyolu Silivri girişinde tır ile bitkisel yağ taşıyan bir kamyonun karıştığı kazada, tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araç trafiği kaza sebebiyle İstanbul istikametinde geçici olarak kapandı.
Kaza, TEM Otoyolu Silivri Cezaevi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Özer Kara yönetimindeki 34 RT 1126 plakalı tır, Çerkezköy'den Silivri istikametine seyir halindeyken, aynı yönde seyir halindeki Şahin Şahin yönetimindeki 35 NKV 94 plakalı bitkisel yağ tankerine arkadan çarptı. Kaza sonrası tırın çekicisi hurda yığınına döndü.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Özer Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle yola akan yağların temizlenmesinin ardından geçici olarak kapanan yol tekrar araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.