Son dakika haber: Tem otoyolunda yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Tem otoyolu İSTOÇ mevkisinde gidon hakimiyetini kaybeden yunus polis ekibi refüje çarparak kaza yaptı. Kazada 2 polis memuru ağır yaralandı.

Kaza, Tem otoyolu İSTOÇ sapağında meydana geldi. Otoyolda seyir halinde bulunan polis ekibi henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek yolda bulunan refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurlarının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen meslektaşları ise büyük üzüntü yaşadı.

Yaşanan kazanın ardından yolda uzun kuyruklar oluşurken motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik ise normale dönmeye başladı. Öte yandan, yaralanan 2 polis memurunun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)