Son dakika haber: Temizlik görevlisini bıçaklayan saldırganı trafik polisi yakaladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sokakta temizlik görevlisini bıçaklayıp kaçan kişiyi trafik polisi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çarşıda temizlik görevini yapan Hayrullah K., bir anda Abdullah K. adlı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı temizlik görevlisini ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Bu sırada kaçan bıçaklı saldırgan bölgede görevli motorize trafik polisi tarafından yakalandı.

Yaralı temizlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ