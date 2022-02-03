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Son dakika haber | Temizlik işçisi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | Temizlik işçisi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

03.02.2022 21:08
Son dakika haber | Temizlik işçisi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da görevi başındaki temizlik işçisi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Elazığ'da görevi başındaki temizlik işçisi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerindeki semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik işçisi Ü.A. pazar alanını temizlerken kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ü.A. yaralanırken, şüpheli kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Temizlik işçisi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika haber | Temizlik işçisi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika haber | Temizlik işçisi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

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Temizlik İşçisi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Temizlik işçisi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika


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