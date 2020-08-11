Son dakika haber... Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika

Son dakika haber... Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler

Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir YKS süreci geçiren öğrencilerin tercih heyecanı devam ediyor.

Son dakika haber... Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler, System.String[]
– Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir YKS süreci geçiren öğrencilerin tercih heyecanı devam ediyor. Doğru tercih için tavsiyelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, "Kendinizi iyi tanıyın, ne istediğiniz bilin. Sevdiğiniz, ilgi ve yeteneğinizin olduğu mesleği seçerseniz başarı ve mutluluk gelecektir" dedi.

Aday öğrencilerin pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdiğini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, "Bütün geleceğinizi üniversiteye ve tercihlere bağlarsanız strese girersiniz buna gerek yok. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesi için üniversite bir fırsattır. Böyle bakmak lazım. Gençler pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdi. Şimdi tercih döneminde aldıkları puanları fakülte ve yüksekokula dönüştürme zamanı. Aday öğrenciler doğru sıralama yaparsa bu süreci sıkıntısız atlatır" diye konuştu.

BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE TERCİH YAPIN

Tercih yaparken her zaman başarı sıralamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, "Puana göre tercih yapmayacağız. Bu yıl sayısal alanında bugüne kadar yaşanmayan bir yığılma yaşandı. Bu hem fırsattır; normalde giremeyeceğiniz bir bölüme girebilirsiniz, yani sıralaması, puanı yüksek bölümleri tercih edebilirsiniz; hem de kesin girerim diye baktığınız bölümlere girememe ihtimalini doğurur. O yüzden başarı sıralamanızın altında tercihler de yapın. Hatta bu yığılmadan dolayı biraz daha aşağılara inin. 24 tane tercih hakkınız var, yelpazenizi genişletin" dedi.

EŞİT AĞIRLIKTA BARAJI GEÇEN ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Eşit ağırlık bölümünde barajı geçen öğrenci sayısı geçen yıla göre 150 bin kişi arttığını belirten Kutlu, "Tercih yapacaklar bunu dikkate almalıdır. Başarı sıralamanızın altına inin. Kontenjan sayıları da arttı. Bu durum öğrencilerin üniversiteye girme şansını da artırmıştır. Sözel bölümünde de öğrenciler kontenjanların azlığından şikayet eder. O yüzden tercih yaparken geçen yılın başarı sıralamasını dikkate alın. Önlisans programları ise toplam kontenjanların yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu bölümlerden mezun olan arkadaşlar aldıkları akademik eğitimin yanı sıra doğrudan mesleğe atılabilir. Yine başarı sıralamasına göre tercihinizi yapın. Eğer isterlerse Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıla tamamlayabilirler. TYT'den 150 puan almışsanız özel yetenek sınavına girebilirsiniz" diye konuştu.

10 YIL SONRA NASIL BİR HAYATA YAŞAMAK İSTEDİĞİNİZ BAKIN

Adayın kendine uygun mesleği seçmesinin önemine vurgu yapan Kutlu, "Meslekte başarı asıl kriterimiz, eğer alanımda başarılıysam asla iş arayan birisi olmam, hep aranan kişi olurum. Hangi mesleği yaparsam yapayım eğer iyiysem, başarılıysam aranan kişi olurum. İlgi ve yeteneğiniz varsa, iyi bir akademik eğitim almışsanız başarı gelir. Mutluluk, saygınlık ve kendi geleceğini inşa edebilme de gelecektir. Kendinizi iyi tanıyın. Kendinizi 5 yıl sonra nerede gördüğünüzü hayal edin, 10 yıl sonra nasıl bir hayata yaşamak istediğiniz bakın. Adaylar kendilerine uygun alanı bulup, onunla ilgili bölümleri tercih etmelidir. O zaman başarı gelir. Anne ve babalarınız sizi en iyi tanıyan insanlar, onların görüşlerini alın. Ailelerin hayata bakışı ile gençlerin bakışı aynı olmak zorunda değil. İlgi, yetenek ve hayaller de öyle. Çocuğunuz için en doğrusunu bulun" ifadelerini kullandı.

TERCİH EDECEĞİNİZ ÜNİVERSİTEYİ GÖRÜN

Tercih edilecek üniversitenin görülmesi gerektiğini aktaran Kutlu, "Şu anda tercih merkezimizde bulunan akademisyenlerimiz bölümlerle ilgili detaylı bilgi veriyor. Üniversite öğrencilerimiz, üniversite hayatına yönelik bilgi veriyor. Türkiye genelinde 490 tane tercih merkezi kurduk, destek veriyoruz. Pandemi koşullarında önlem alarak tercih edeceğiniz üniversiteyi görün. Laboratuvarını, teknoloji merkezini, hastanelerini görmediğiniz bir okulu yazamazsınız" dedi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA TERCİH SÜRECİ İLERLİYOR

Üniversiteyi görmeye gelen, bilgi alan öğrenciler için pandemi önlemlerinin alındığını söyleyen Kutlu, "Mart ayından beri koronavirüs önlemlerini en üst seviyede tutuyoruz. Tercih döneminde öğrenci kapıya gelmeden önlem başlıyor. Sosyal mesafe kuralı uygulanıyor, girişte ateş ölçülüyor. Girişe kurulan dezenfeksiyon kabini ile dezenfekte işlemini yapıyoruz. Maske takılması zorunlu ve aynı ayda aynı mekanda bulunabilecek insan sayısını sınırlandırdık" diye konuştu.


- İstanbul
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi "G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu         
12:38
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı         
12:31
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
İnce İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video         
11:33
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor         
09:16
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
00:49
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı         
00:14
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı         
22:58
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba         
22:05
Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi         
21:36
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model         
21:17
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi         
20:55
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 17:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei