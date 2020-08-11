Son dakika haber... Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika

– Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir YKS süreci geçiren öğrencilerin tercih heyecanı devam ediyor. Doğru tercih için tavsiyelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, "Kendinizi iyi tanıyın, ne istediğiniz bilin. Sevdiğiniz, ilgi ve yeteneğinizin olduğu mesleği seçerseniz başarı ve mutluluk gelecektir" dedi.

Aday öğrencilerin pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdiğini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, "Bütün geleceğinizi üniversiteye ve tercihlere bağlarsanız strese girersiniz buna gerek yok. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesi için üniversite bir fırsattır. Böyle bakmak lazım. Gençler pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdi. Şimdi tercih döneminde aldıkları puanları fakülte ve yüksekokula dönüştürme zamanı. Aday öğrenciler doğru sıralama yaparsa bu süreci sıkıntısız atlatır" diye konuştu.

BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE TERCİH YAPIN

Tercih yaparken her zaman başarı sıralamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, "Puana göre tercih yapmayacağız. Bu yıl sayısal alanında bugüne kadar yaşanmayan bir yığılma yaşandı. Bu hem fırsattır; normalde giremeyeceğiniz bir bölüme girebilirsiniz, yani sıralaması, puanı yüksek bölümleri tercih edebilirsiniz; hem de kesin girerim diye baktığınız bölümlere girememe ihtimalini doğurur. O yüzden başarı sıralamanızın altında tercihler de yapın. Hatta bu yığılmadan dolayı biraz daha aşağılara inin. 24 tane tercih hakkınız var, yelpazenizi genişletin" dedi.

EŞİT AĞIRLIKTA BARAJI GEÇEN ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Eşit ağırlık bölümünde barajı geçen öğrenci sayısı geçen yıla göre 150 bin kişi arttığını belirten Kutlu, "Tercih yapacaklar bunu dikkate almalıdır. Başarı sıralamanızın altına inin. Kontenjan sayıları da arttı. Bu durum öğrencilerin üniversiteye girme şansını da artırmıştır. Sözel bölümünde de öğrenciler kontenjanların azlığından şikayet eder. O yüzden tercih yaparken geçen yılın başarı sıralamasını dikkate alın. Önlisans programları ise toplam kontenjanların yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu bölümlerden mezun olan arkadaşlar aldıkları akademik eğitimin yanı sıra doğrudan mesleğe atılabilir. Yine başarı sıralamasına göre tercihinizi yapın. Eğer isterlerse Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıla tamamlayabilirler. TYT'den 150 puan almışsanız özel yetenek sınavına girebilirsiniz" diye konuştu.

10 YIL SONRA NASIL BİR HAYATA YAŞAMAK İSTEDİĞİNİZ BAKIN

Adayın kendine uygun mesleği seçmesinin önemine vurgu yapan Kutlu, "Meslekte başarı asıl kriterimiz, eğer alanımda başarılıysam asla iş arayan birisi olmam, hep aranan kişi olurum. Hangi mesleği yaparsam yapayım eğer iyiysem, başarılıysam aranan kişi olurum. İlgi ve yeteneğiniz varsa, iyi bir akademik eğitim almışsanız başarı gelir. Mutluluk, saygınlık ve kendi geleceğini inşa edebilme de gelecektir. Kendinizi iyi tanıyın. Kendinizi 5 yıl sonra nerede gördüğünüzü hayal edin, 10 yıl sonra nasıl bir hayata yaşamak istediğiniz bakın. Adaylar kendilerine uygun alanı bulup, onunla ilgili bölümleri tercih etmelidir. O zaman başarı gelir. Anne ve babalarınız sizi en iyi tanıyan insanlar, onların görüşlerini alın. Ailelerin hayata bakışı ile gençlerin bakışı aynı olmak zorunda değil. İlgi, yetenek ve hayaller de öyle. Çocuğunuz için en doğrusunu bulun" ifadelerini kullandı.

TERCİH EDECEĞİNİZ ÜNİVERSİTEYİ GÖRÜN

Tercih edilecek üniversitenin görülmesi gerektiğini aktaran Kutlu, "Şu anda tercih merkezimizde bulunan akademisyenlerimiz bölümlerle ilgili detaylı bilgi veriyor. Üniversite öğrencilerimiz, üniversite hayatına yönelik bilgi veriyor. Türkiye genelinde 490 tane tercih merkezi kurduk, destek veriyoruz. Pandemi koşullarında önlem alarak tercih edeceğiniz üniversiteyi görün. Laboratuvarını, teknoloji merkezini, hastanelerini görmediğiniz bir okulu yazamazsınız" dedi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA TERCİH SÜRECİ İLERLİYOR

Üniversiteyi görmeye gelen, bilgi alan öğrenciler için pandemi önlemlerinin alındığını söyleyen Kutlu, "Mart ayından beri koronavirüs önlemlerini en üst seviyede tutuyoruz. Tercih döneminde öğrenci kapıya gelmeden önlem başlıyor. Sosyal mesafe kuralı uygulanıyor, girişte ateş ölçülüyor. Girişe kurulan dezenfeksiyon kabini ile dezenfekte işlemini yapıyoruz. Maske takılması zorunlu ve aynı ayda aynı mekanda bulunabilecek insan sayısını sınırlandırdık" diye konuştu.

- İstanbul