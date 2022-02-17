Üye Girişi
Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

17.02.2022 13:42
Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

Son dakika haberler: Sivas'ta dondurucu soğukta yol kenarına terk edilen Pitbull ırkı köpek Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta dondurucu soğukta yol kenarına terk edilen Pitbull ırkı köpek Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Porsuk yol ayrımında yol kontrolü yaptıkları sırada yürek sızlatan bir olayla karşılaştı. Jandarma ekipleri dondurucu soğukta yol kenarında terk edilmiş Pitbull ırkı bir köpek olduğunu fark ettiler. Ekipler konuyu Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına bildirdi. Kar ve soğuktan etkilenen Pitbull ırkı köpeğin karnını doyuran Jandarma ekipleri köpeği bulunduğu bölgeden alarak barınağa teslim etti. - SİVAS

YORUMLAR
500

Jandarma, Pitbull, Sivas, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:39 Seri tacizci müdür, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın da başını yaktı
22:57 Sonunda bu da oldu: Camiye elektrik borcu nedeniyle icra geldi
13:26 Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı
13:18 Atanan engelli memurun soyadını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili yanıt
13:14 İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 13:49:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement