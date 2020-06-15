Son dakika haber... Terk edilen yaralı at Tatvan'da tedaviye alındı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bağlı terk edilen ayağı kırık at, Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Geçitbaşı köyünden gelen ihbarı değerlendiren belediye ekipleri, ayağı kırık şekilde terk edilmiş olan atı kurtarmak için harekete geçti. Yaralı at Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada tedavi altına alınan ata yapılan ilk müdahale sonrası açıklamalarda bulunan Tatvan Belediyesi Veteriner Hekimi Sefer Durmuş, "Hayvanın ön muayenesinde sol ön ayakta iki kırık olduğunu gördük. Şu an tedavi altına aldık. Ayağındaki kırıkları tedavi etmek için ameliyat olacak" dedi.