Son dakika haber... Terör gazisi kalbine yenik düştü - Son Dakika

Terörle Mücadele Gazisi Abidin Bak, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Terör Gazisi Abidin Bak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 51 yaşında hayata gözlerini yuman Bak'ın cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Bak'ın cenazesi, asri mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, askeri yetkililer, Bak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:16 - Kaynak: İHA
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