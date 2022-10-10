Operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, bir PKK'lının ise teslim olduğu kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde PKK/KCK-PYD/ YPG , FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DKP/BÖG terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 32 ilde eş zamanlı 67 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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