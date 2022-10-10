Son dakika haber: Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı

10.10.2022 20:46
Son dakika haber: Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütlerine yönelik 30 Eylül-7 Ekim'de düzenlenen 32 ildeki operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütlerine yönelik 30 Eylül-7 Ekim'de düzenlenen 32 ildeki operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DKP/BÖG terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 32 ilde eş zamanlı 67 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, bir PKK'lının ise teslim olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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