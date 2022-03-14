Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

14.03.2022 16:56

Son dakika 3. sayfa haberi: Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildiADIYAMAN Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.K. ve H.G. isimli şahsa yönelik çalışma başlatılmış ve her iki şahıs geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

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ADIYAMAN'DA 2 PKK/KCK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE ADIYAMAN'DA 2 PKK/KCK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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