Ankara haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı

11.10.2022 09:48

Ankara yerel gündem haberine göre Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararıANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ terör örgütünün 'Ankara yapılanması'na yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerde, çatışma bölgeleriyle irtibatlı terör örgütü mensuplarıyla para trafiği saptanan 20 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Görüntü dökümü:

- Operasyon anı

- Gözaltılar

- Şüphelilerin götürülmesi

- Genel ve detay

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı - Son Dakika

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