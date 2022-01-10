Son dakika haber... Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir çiftçiyi kaçırdı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kenti kırsalında bir çiftçiyi kaçırdığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

DEAŞ mensuplarının Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinin Dals Paşa köyüne girerek bir çiftçiyi kaçırdığını söyleyen Kemal, çiftçinin nereye götürüldüğüne dair henüz bilgi edinemediklerini aktardı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü gönderildiğini belirten Kemal, çiftçinin kurtarılması ve teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.