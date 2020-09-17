Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ, Mozambik'te otel ve villaları yaktı - Son Dakika

Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ, Mozambik'te otel ve villaları yaktı

Son dakika dünya haberi: Terör örgütü DEAŞ'ın Mozambik'te lüks otelleri ve villaları yaktığı duyuruldu.

Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ, Mozambik'te otel ve villaları yaktı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'ın Mozambik'te lüks otelleri ve villaları yaktığı duyuruldu. Ülkede DEAŞ'a bağlı olduğu belirtilen terör gruplarıyla 3 yıldır mücadele ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ, Mozambik'te lüks otelleri ve villaları ateşe verdi. Yaklaşık 3 yıldır DEAŞ ile mücadelenin sürdüğü ülkede, 1200 kişi terör örgütü tarafından öldürüldü. DEAŞ'ın hedef aldığı lüks otel ve villaların daha önce Christiano Ronaldo, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela, Monaco Prensi Albert, Bono ve Daniel Craig gibi ünlü isimler tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

DEAŞ, ÜLKENİN ÖNEMLİ LİMANINI ELE GEÇİRMİŞTİ

Doğal gaz rezervlerine yakın bir bölgede bulunan Mocimboa da Praia limanı, daha önce DEAŞ'a bağlı terör örgütleri tarafından ele geçirilmiş, Mozambik ordusuna bağlı birliklerle terör örgütü mensupları arasında çatışmalar çıkmıştı. DEAŞ'ın Mozambik'te birçok köy ve kasabada yıkıma yol açtığı, buna bağlı olarak da on binlerce insanın yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıkları ifade edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 21:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ, Mozambik'te otel ve villaları yaktı - Son Dakika Dünya

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