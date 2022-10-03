Son dakika haber: Terör örgütü Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Terör örgütü Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü

03.10.2022 12:20
Son dakika haber: Terör örgütü Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre Somali hükümeti, Cumartesi günü yapılan operasyon çerçevesinde terör örgütü Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir'in öldürüldüğünü duyurdu.

Somali hükümeti, Cumartesi günü yapılan operasyon çerçevesinde terör örgütü Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir'in öldürüldüğünü duyurdu.

Somali'de sık sık saldırılar düzenleyen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş-Şebab'a ağır darbe vuruldu. Somali Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü düzenlenen operasyon dahilinde, Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir'in öldürüldüğü belirtildi. Bu gelişmenin ülke için önemli bir adım olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Ölümü, Somali halkından çıkarılan bir dikendir. Somali halkının düşmanı olan bu kişinin öldürülmesinde işbirliği içinde olduğumuz uluslararası arkadaşlarımıza ve Somalililere teşekkür ederiz" denildi.

Öte yandan, Nadir'in hasta olduğu bilinen örgüt lideri Ahmed Diriye'nin yerini alabileceği biliniyordu.

Somali'nin Jowhar şehrinde 17 Temmuz'da Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15'ten fazla kişi ise yaralanmıştı. - MOGADİŞU

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Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü Somali'de iki intihar saldırısı düzenlendi Somali'de iki intihar saldırısı düzenlendi
Kaynak: İHA

Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Terör örgütü Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Terör örgütü Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü - Son Dakika
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