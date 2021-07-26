Üye Girişi
Son dakika haber! Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı - Son Dakika

Son dakika haber! Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı

26.07.2021 21:20
Son dakika haber! Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdığı belirtildi.

Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdığı belirtildi.

Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, yaptığı açıklamada, PKK'nın Erbil'in Soran ilçesine bağlı Halifan ve Behme bölgeleri arasındaki bir Peşmerge noktasına ateş açtığını söyledi.

Saldırı sonucu hasar oluştuğunu kaydeden Eminki, yaralı ya da ölü olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.

PKK, 24 Temmuz'da Duhok'un Amedi ilçesindeki bir Peşmerge noktasına saldırmış, saldırıda can kaybı olmadığı belirtilmişti.

Terör örgütü, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

Peşmerge, Terör, Erbil, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

21:15 "Yaptığım darbe değil" diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti Morutan adım adım Galatasaray'a! Menajeri görüşmelerde son durumu paylaştı 20:39 Morutan adım adım Galatasaray'a! Menajeri görüşmelerde son durumu paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi
Barcelona ile Neymar arasındaki hukuk savaşı dostane bir şekilde son buldu 20:06 Barcelona ile Neymar arasındaki hukuk savaşı dostane bir şekilde son buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker 18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker 18:20 "Kadın tokat attı, kocası sırtıma vurdu" diyen Rabia Yılmaz'a trafikte yapılanlar soruşturulacak
18:03 "Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi 17:24 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi

Son Dakika Haberleri
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:07 Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:37 Böyle nikah töreni görülmedi! Gelin ve damat istedi, korona tedavisi gören belediye başkanı kırmadı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu
48 yaşındaki Seray Sever, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı 48 yaşındaki Seray Sever, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı         
21:21
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı         
21:15
Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil         
20:33
İnce'den Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a cevap: Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek İnce'den Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a cevap: Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek         
20:08
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor         
19:33
Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok         
18:38
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu         
17:16
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı         
16:07
Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti         
14:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 21:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement