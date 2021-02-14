Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı

14.02.2021 17:41

Son dakika haberlerine göre Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan ve kız kardeşinin pasaportuyla aktarmalı uçuşla geldiği İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan ve kız kardeşinin pasaportuyla aktarmalı uçuşla geldiği İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 14 Ocak'ta 11.00 sıralarında, B.O. ismine düzenlenmiş pasaport taşıyan, Fas'ın Kasablanka kentinden İstanbul aktarmalı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gidecek kadın yolcuyu, şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede şüphelinin, benzerlikten faydalanarak başkasına ait pasaport kullandığı, gerçek kimlik bilgilerinin S.O. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.O.'nun, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu, kız kardeşi B.O. adına düzenlenmiş olan pasaportu kullanarak seyahat ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü
Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı         
17:49
Yüz yüze eğitime 6 ilde kar yağışı engeli Yüz yüze eğitime 6 ilde kar yağışı engeli         
17:14
Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti         
15:57
PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi         
15:23
Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti         
15:14
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu         
14:19
8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu         
12:50
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti         
03:00
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu         
23:44
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü         
16:02
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 18:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei