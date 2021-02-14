Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu

Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan ve kız kardeşinin pasaportuyla aktarmalı uçuşla geldiği İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 14 Ocak'ta 11.00 sıralarında, B.O. ismine düzenlenmiş pasaport taşıyan, Fas'ın Kasablanka kentinden İstanbul aktarmalı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gidecek kadın yolcuyu, şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede şüphelinin, benzerlikten faydalanarak başkasına ait pasaport kullandığı, gerçek kimlik bilgilerinin S.O. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.O.'nun, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu, kız kardeşi B.O. adına düzenlenmiş olan pasaportu kullanarak seyahat ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.